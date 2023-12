In mare anche nei festivi. Pesce fresco per Natale

Pesce fresco assicurato per Natale. La flottiglia peschereccia fanese è pronta a fare gli straordinari pur di assicurare sulle tavole dei fanesi e dei ristoranti il pesce fresco dell’Adriatico. "Quasi sicuramente – dice Tonino Giardini del Gruppo Pesca Fano – le nostre imbarcazioni usufruiranno della deroga ministeriale per uscire in mare anche nelle domeniche e nei giorni festivi che precederanno il Natale al fini assicurare i mercati e i consumatori. Salvo poi recuperare queste giornate di pesca una volta passate le festività natalizie e di Capodanno". La decina di grossi motopescherecci che ancora fanno base al porto di Fano, impegnati nell’esercizio della pesca a strascico e in quella d’altura di posta, sono dunque propensi a lavorare di più in questo mese di dicembre al fine di rispondere, nel migliore dei modi, al prevedibile aumento che ci sarà nelle richieste di pesce sotto le festività di fine anno.

La piccola pesca e le vongolare lavoreranno rispettando invece il regolare calendario delle uscite, assicurando ancora di più la varietà del pescato. Anche se ridotta numericamente per via dell’arresto dell’attività o demolizione della barca in ossequio alle direttive europee finalizzate a contrastare l’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche, - provvedimento del quale molte imprese di pesca fanese hanno approfittato - la flottiglia fanese ha ancora il suo peso nel quadro della pesca in Adriatico. Ed è capace di assicurare un quotidiano rifornimento sia al mercato all’ingrosso di Fano che ad altri operatori commerciali. In questo periodo poi la quantità di pescato è piuttosto abbondante, anche per la varietà delle specie – sogliole, triglie, pannocchie, mazzole, sanpietrino, ma anche cefali – e questo ha come effetto un innegabile riflesso sui prezzi al dettaglio che in queste ultime settimane si sono abbassati. È prevedibile però che all’avvicinarsi della festività si registri un aumento della domanda di pesce fresco e ciò poterà di sicuro anche ad un aumento dei prezzi, in particolare per le specie più pregiate e richieste. Resta comunque il fatto che il mondo della pesca fanese è alle prese con diversi problemi che si trascinano da anni e che mettono in seria difficoltà quelle imprese di pesca che nonostante tutto intendono continuare l’attività.

Silvano Clappis