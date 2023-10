In mezzo migliaio ad ascoltare Barmasse

Non è il solito alpinismo, quello di Hervè Barmasse. Non c’è un traguardo. Non c’è un crono. Non c’è un ralenty. Ma è al ralenty. A passo d’uomo. E umano. E questo è ciò che i pesaresi hanno captato dalle sillabe semplici e acute di Hervè. Il titolo della serata parlava chiaro: ’Oltre l’orizzonte. L’alpinismo etico e sostenibile di Hervè Barmasse’. E l’eticità della salità ha fatto il pienone. Perché, sabato scorso, c’erano mezzo migliaio di pesaresi alla serata organizzata dalla Sezione Cai di Pesaro “Lino Liuti”. Un evento che ha richiamato l’altro pezzo di storia del Club Alpino di Pesaro, l’incontro con Walter Bonatti di cui resta traccia indelebile negli annales. La serata è nata grazie anche allo sforzo organizzativo del Gruppo Giovani della Sezione “Vetta Club”. Nella serata Hervé Barmasse ha raccontato, con l’ausilio di immagini e video, parte della sua vita. Non solo quella verticale e alpinistica, contornata da successi e imprese, ma anche quella fatta di sfide quotidiane, di momenti di difficoltà e tristezza contrapposti a momenti di grande gioia. Salite e discese che scandiscono la storia di un alpinista, proprio come su un’interminabile cresta. "Il tutto – recita un comunicato del Cai Pesaro – lasciando spazio a tematiche importanti quali la sostenibilità ambientale, il rispetto della montagna e degli individui". Ovvio che al termine della serata si è dipanata dalla platea una lunga fila di pesaresi che ha cercato la firma con dedica sui due libri scritti da Hervè Barmasse: “La montagna dentro” e “Cervino la montagna leggendaria”. Un pieno di entusiasmo e passione, che è culminato con la birra del Gruppo Giovani insieme ad Hervè. Il suo messaggio quaggiù, in riva al mare, diventa ancora più alto. Mai vetta è più alta di quella che si raggiunge, comprende e gode dalla valle più bassa.