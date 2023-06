In mille per l’addio a Fabio Pedini

Almeno mille persone hanno preso parte ieri pomeriggio al funerale dell’imprenditore Fabio Pedini (foto), 68 anni, scomparso improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di San Francesco di Sant’Angelo in Vado ed è stata celebrata dall’attuale parroco don Fabio assieme a don Davide Tonti, mons. Giacomo Mura e Padre Oscar.

Oltre al ricordo dello scomparso da parte di don Davide, c’è stato quello di Romina Pierantoni, sindaco di Borgo Pace, di Parri, sindaco di Sant’Angelo in Vado, di un rappresentante dell’associazione Carabinieri, di Margherita Antoniucci di Mercatello sul Metauro e di Samuele Sabatini. Tutti hanno ricordato Pedini come una persona buona, generosa, altruista e che non ha mai voluto lasciare la propria terra anche nei momenti di maggior difficoltà. Alla cerimonia erano presenti anche molte autorità civili e militari tra cui il vice Prefetto Angeloni, il vice questore dottor Sguanci, il comandante provinciale dei Carabinieri Colonello Gianluigi Cirtoli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Urbino Crescenzo Maglione e il giornalista Rai Paolo Notari.

Da Roma è arrivato per il funerale dell’amico Fabio anche Mirco Carloni accompagnato da Elio Pasquini, quest’ultimo ha portato a Loredana, vedova di Fabio Pedini le condoglianze di Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Red Canzian e altri personaggi dello spettacolo che nel tempo durante la manifestazione del Tartufo d’Oro erano diventati amici dello scomparso, apprezzandone la gentilezza, la simpatia e la generosità.

Amedeo Pisciolini