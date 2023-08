In mille per l’addio ad Alice "Eri dolce e combattiva, ti ricorderemo sempre così"

Non mancava proprio nessuno ieri mattina in quel parco dei Tigli che da sempre è il cuore del quartiere di Borgo Santa Maria, e non poteva che esserci luogo migliore per dare l’ultimo saluto ad Alice Fraternali, la 19enne scomparsa giovedì a causa di un melanoma, che lascia papà Claudio, mamma Natascia e la sorella Emma. L’abbraccio delle mille persone che si sono presentate ieri mattina per l’ultimo saluto alla giovane ha dato sollievo e aiuto ad una famiglia affranta. C’era tanta gente che voleva bene ad Alice: dagli amici dell’oratorio dove faceva l’animatrice a quelli della ‘Pozzo Pazza Estate’, ma anche il gruppo della contrada di Pozzo che quest’anno per la prima volta è scesa nel fossato di Rocca Costanza per partecipare al Palio dei Bracieri e per la quale la 19enne aveva speso gli ultimi sei mesi di vita all’organizzazione dell’evento. Poi, anche gli amici dell’Inter Club, la squadra del cuore di Alice; una passione quella per i nerazzurri che la legava nel profondo con papà Claudio che la portava alle trasferte a San Siro facendola diventare così la mascotte del gruppo.

Tristezza e commozione, ma anche tanta rabbia si leggeva nei volti di chi quelle lacrime ieri mattina proprio non riusciva a trattenerle: "Il tuo animo buono e rivolto al prossimo ti aveva fatto intraprendere la difficile strada per diventare infermiera, saresti stata perfetta in quella veste – leggeva un’amica durante la messa -. Ti eri tatuata sul braccio la frase ‘Questo è un bel giorno per salvare una vita’ e noi ti ricorderemo per sempre così: dolce e combattiva, con lo sguardo rivolto sempre a chi ne aveva bisogno".

Una malattia definita da tanti come "la bestia" ma che lei ha sempre cercato di combattere fino all’ultimo giorno: "Non ti facevi abbattere da niente e da nessuno e non mollavi mai nonostante ‘la bestia’ dentro di te continuava a farsi sentire. Mi sei stata vicino nei momenti più brutti della mia vita – continuava un’amica -, quando non c’era nessuno attorno a me. Eri una ragazza senza malizia e con tanta voglia di futuro, non ti dimenticherò mai".

Messa difficile anche per don Giorgio che ha racchiuso in qualche passaggio i pensieri che i tanti giovani amici di Alice avevano raccolto nei giorni precedenti: "So bene che siete tutti molto arrabbiati, ed è giusto. Mi sono chiesto molte volte quale fosse l’insegnamento che Dio ci voleva mandare attraverso la nostra sorellina Alice: ed è quello dell’unione. Adesso siamo presi tutti dal comprensibile smarrimento ma Alice è passata alla vita eterna".

Tra le parole più commoventi della mattinata certamente quelle spese, attraverso un messaggio letto da don Giorgio, dalla mamma di Mattia Ragnetti di Borgo Santa Maria, morto lo scorso anno a soli 16anni in un tragico incidente sull’Urbinate mentre andava a scuola: "Durante il cammino spesso pensi di non riuscire ad andare avanti, ma devo ammettere che loro ci sono sempre vicini – ha continuano don Giorgio, leggendo ai fedeli il messaggio della mamma di Marco –, loro sono le nostre gambe quando non riusciamo a camminare e il nostro respiro quando siamo senza fiato". La cerimonia si è poi conclusa tra i saluti e gli abbracci per la famiglia e la giovane, che verrà cremata e riportata a casa con i suoi genitori.

