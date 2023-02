In monopattino ubriaco e drogato, cade e finisce sotto un’auto parcheggiata. La macchina neanche un graffio, il conducente sbronzo, un pesarese, invece ha riportato più di un’ammaccatura ma soprattutto è finito a processo per guida in stato d’ebbrezza. Ben 2,54 il tasso di alcol registrato dal test effettuato dai sanitari dell’ambulanza che lo hanno trasportato in ospedale. Sono stati dei passanti a dare l’allarme sia al 118 che alla municipale. Il monopattino si è infilato sotto la macchina senza far danni. Ieri, al processo nel quale è difeso dagli avvocati Cristiana Ugolini e Annunziata Cerboni Bajardi, è stato ascoltato uno degli agenti.