In mostra i “Colorati Mondi“ di Athos Sanchini

URBINO

Sono colorati i mondi che Athos Sanchini incide ed espone alla Galleria Civica Albani, in via Mazzini, dal 16 fino al 21 aprile (inaugurazione sabato alle 17,30). La mostra, intitolata proprio “Colorati Mondi“, visitabile a ingresso libero, non ripercorre l’intero itinerario artistico della ricerca litografica e calcografica di Sanchini: "Aggiungerebbe – spiega Bruno Ceci, curatore assieme a Giuseppe Balduini – ben poco alle disamine che nel tempo ne hanno saputo cogliere i sempre più significativi svolgimenti. Poniamo l’attenzione invece sull’ultima produzione disegnativa, cercando di mettere a fuoco una diversa apertura spirituale, che comunque non si discosta dalla visione dell’artista, che da sempre trae ispirazione da fugaci attimi di esistenza e li trasfigura intimamente". Nella mostra si intuisce l’urgenza mai sopita di cercare e trovare, di dare ulteriore slancio ad un cammino sempre teso alla ricerca.

"È la rivelazione di un nuovo io – continua Ceci – a fare il proprio ingresso, segnato dal dolore, ma ora segnato da desideri, da aspettative intraviste, che sembrano dire un convinto sì alla vita. Jaspers diceva: “Noi vediamo le cose come l’arte ci insegna a vederle. Si direbbe che solo se filtrata dall’arte ogni cosa acquisti la sua vera forma“: una affermazione che ben si addice alle opere di Sanchini".

Il colore gioca un ruolo decisivo nelle opere esposte, anche se era presente già negli esordi creativi dell’artista, ma in questi ultimi anni Athos ha pienamente maturato la consapevolezza che il colore non è un elemento aggiuntivo, ma costitutivo dell’immagine. Conclude Ceci: "Il disegnare, come già l’incidere, è un farsi passione, è un qualcosa che non può limitarsi a sollecitare meccanicamente lo sguardo, ma tocca a fondo l’anima, fa riflettere, fa vibrare le corde del sentire, come sempre fa la vera arte". Athos Sanchini (Urbino 1945) vive e lavora nella città ducale, dove si è formato alla Scuola del Libro ed è stato docente per anni. "Ci fa molto piacere – dice Giuseppe Balduini – dedicargli gli spazi della Galleria perché è un grande nome di Urbino".

Mostra aperta da mercoledì a domenica, orario 10 - 12,30 e 16,30 - 19,30.

Giovanni Volponi