In mostra i disegni dei bimbi di Gaza

Per due settimane l’Università di Urbino ospita ‘HeArt’, la mostra con i disegni dei bambini di Gaza: in via Saffi, nell’androne di palazzo Battiferri (Economia), accanto all’aula Blu, fino al 16 maggio si potranno vedere i disegni realizzati dai bimbi della Palestina.

L’allestimento conta circa cinquanta pannelli con disegni e cartelli esplicativi della realtà della Striscia di Gaza. Ci saranno anche degli eventi collaterali: la proiezione del film premio Oscar “No Other Land“ sabato alle ore 18 al cinema Nuova Luce (via Federico Veterani 17) e una conversazione con Rebecca Karl, docente della New York University, diffidata dall’Ateneo di appartenenza per il sostegno dato alle manifestazioni studentesche pro-Palestina, in programma mercoledì 14 alle ore 12, nell’aula 12 di Palazzo Battiferri.

Tutte le iniziative elencate sono organizzate nell’ambito del Festival per lo Sviluppo Sostenibile 2025.