In mostra i lavori di Celestino Magnani

Oggi pomeriggio a Tavoleto sarà inaugurata una mostra dedicata all’artista e pittore tavoletano, prematuramente scomparso Celestino Magnani. La sua sensibilità, riportata nelle sue opere, sarà ammirabile da tutti dalle 18 di oggi al Centro Polifunzionale, ai giardini Raffaello Sanzio. Magnani, allievo dell’Istituto d’arte di Urbino, per anni ha realizzato opere che hanno varcato i confini locali. La mostra, aperta fino al 25 maggio, è ad ingresso libero e sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle12,30 e dalle 17 alle 19, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 17 all 19. Per informazioni e prenotazioni 338 4587953.