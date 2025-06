In mostra i ritratti di Romolo Verzolini alla Galleria Rossini

Lunedì alle 17, sarà inaugurata alla Galleria Rossini, in via Rossini 38, a Pesaro, la mostra “Ritratti“ di Romolo Verzolini. La mostra resterà aperta fino a lunedì 30 e verranno esposti 50 ritratti ad olio su tela realizzati dal 2021 a oggi. La mostra resterà aperta dalle 17 alle 22.30, orario in cui sarà possibile incontrare e parlare con l’artista. Ingresso libero.

Romolo Verzolini nasce a Pesaro il 15 dicembre 1939. Consegue il diploma di Maestro d’Arte nel 1956 all’istituto Mengaroni nella sezione ceramica. Dopo una breve esperienza alla “Molaroni“ di Pesaro e in una azienda di San Marino, nel 1960 apre il primo laboratorio di ceramica in via Castelfidardo. Parte dalla ceramica classica per approdare al moderno. L’attività cresce e spinge Verzolini a costruire un laboratorio più grande nell’area artigianale di Tavullia, vicino a Case Bruciate, dove si trasferisce nel 1971 e tutt’ora vive. Con il nome di “Studio ErreVi“ produce oggettistica in ceramica.