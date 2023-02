In mostra i volti di Vitaliy Zherdev

Si apre domani alle 11 alla Casa natale di Raffaello una mostra dedicata all’artista e docente ucraino Vitaliy Zherdev. Saranno esposti una quarantina di disegni di grande formato nei quali Zherdev ha raccolto gli sguardi e le espressioni di persone che ha incontrato nei suoi viaggi di ricerca sull’arte religiosa ortodossa: pope, monaci, vescovi che nelle pieghe dei loro volti, nelle trame delle loro barbe riassumono esperienza e saggezza ed un sentimento del sacro nel silenzio dei loro volti ieratici.

Vitaliy Zherdev, nato nel 1971, ha studiato e lavorato a Kharkiv, città che ha lasciato con lo scoppio della guerra, abbandonando l’Accademia di Belle arti e trasferendosi a Loreto. "È parso opportuno – spiega il presidente dell’Accademia Luigi Bravi – offrire il nostro spazio a questo artista per due importanti ragioni: in primo luogo perché, come recita il nostro motto accademico, è giusto “favorire le arti“, specie a chi soffre condizioni di disagio conseguenti la guerra; in secondo luogo perché la disciplina del disegno accademico è da tempo sparita dai percorsi formativi artistici sia nelle scuole che nelle accademie mentre è erede di una lunga tradizione, che in ultima analisi riporta anche a Raffaello, che ha avuto una diffusione globale nelle scuole di tutto il mondo".

Vitaliy Zherdev svolge anche attività di studio e ricerca sull’arte sacra degli ortodossi, tema sul quale ha realizzato anche pubblicazioni scientifiche. La mostra si intitola “Lo sguardo che rimane“ e sarà visitabile gratuitamente fino al 26 febbraio negli orari d’apertura del museo raffaellesco.

gio. vol.