In mostra il presepe scolpito dai cittadini-artisti

E’ stato inaugurato il primo presepe in pietra arenaria a Sant’Ippolito. Si tratta di un bassorilievo incastonato nelle mura storiche che danno sulla piazza del mercato. Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente della Pro loco di Sant’Ippolito, Giovanni Schipani, che si è avvalso alla bisogna della collaborazione di un manipolo di artigiani di alta classe. Sono in primis i maestri scalpellini Natalia Gasparucci, Filippo Ferri e Dario Battistoni, affiancati da Paride Violini, Lucia Galli, Matteo Damiani, Gian Luca Truffa, Luigi Iacucci e Roberto D’Errico, che hanno partecipato al ventisettesimo corso di scultura che si organizza tradizionalmente a Sant’Ippolito. Hanno lavorato giorno e notte per portare a termine un’opera che ha senza dubbio il pregio dell’originalità e dell’eleganza. L’ispirazione è stata individuata in un antico presepe armeno.

Quest’opera rientra nel progetto di digitalizzazione delle opere antiche e moderne di Sant’Ippolito, un museo a cielo aperto, iniziativa di valorizzazione dell’arte degli scalpellini, ideata dalla Pro loco di Sant’Ippolito.

a. bia.