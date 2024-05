In mostra le reliquie del beato Carlo Acutis. Tante le iniziative

La mostra itinerante delle reliquie del beato Carlo Acutis arriva a Urbino, oggi, per una tappa che durerà fino al 9 maggio. L’accoglienza da parte dell’Arcidiocesi è prevista alle 18, nella chiesa della SS. Annunziata, che rimarrà aperta alla visita ogni giorno, dalle 9 alle 23.

Nato nel 1991 a Londra e morto nel 2006 a Monza, per una leucemia fulminante, Acutis fu un fervente fedele sin da piccolo, adoperandosi per aiutare chiunque incontrasse. Fu dichiarato venerabile nel 2018 da papa Francesco e i suoi resti sono conservati ad Assisi. Per riprendere la vicinanza ai poveri del Beato, a ogni messa celebrata tra il 2 e il 9 maggio saranno raccolti viveri per i bisognosi. Inoltre, sarà allestita una "cassetta della posta" per lasciare intenzioni di preghiera. Durante la settimana ci saranno anche degli incontri con i gruppi dei giovani catechisti del territorio (Mazzaferro venerdì, Gadana - Cavallino - Pieve di Cagna sabato, Duomo - Annunziata mercoledì), con il gruppo della Prima comunione di San Bernardino (lunedì) e con i ragazzi della parrocchia di Trasanni (mercoledì).

La giornata centrale sarà domenica: alle 9,30 accoglienza di famiglie e ragazzi del catechismo nell’Oratorio di San Crescentino, con visita alla mostra, alle 11,15 messa con benedizione delle famiglie, poi pranzo condiviso e passeggiata in Fortezza, chiusura alle 18,30.

Venerdì, lunedì e mercoledì, alle 20,30, ci sarà un rosario comunitario all’Annunziata. Infine, nella stessa chiesa, giovedì ci sarà la chiusura con messa alle 18 e adorazione e preghiera alle 20.30.

