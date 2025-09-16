La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Pesaro
CronacaIn moto contro il muro, vola nel vuoto. Salto di 15 metri per un 23enne
16 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
In moto contro il muro, vola nel vuoto. Salto di 15 metri per un 23enne

E’ ferito gravemente un giovane fanese che percorreva l’Apecchiese. Subito soccorso dai sanitari

I soccorsi per recuperare il giovane motociclista volato in una zona scoscesa Il giovane ha fatto un volo di ben 15 metri

Incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle ore 15,50 in località Pietragialla lungo l’Apecchiese e dopo circa 4 km dal centro abitato di Apecchio. Un giovane motociclista di Fano classe 2002 che stava salendo verso Bocca Serriola, nell’affrontare una curva è andato diritto finendo tra il muro della strada e una colonna di cemento. Nell’impatto il centauro è letteralmente volato finendo nel fosso sottostante per un volo di almeno 15 metri.

Un altro motociclista che assieme al giovane di Fano stava attraversando l’Apecchiese non vedendo più l’amico si è fermato e ha dato l’allarme. Sul posto si è recata per prima l’ambulanza di Avis Soccorso di Apecchio con i volontari che hanno subito provveduto ai primi soccorsi e ad allertare l’ambulanza medicalizzata del 118 di Cagli e l’elicottero Icaro. Il 23enne lamentava dolori alla schiena e ad una gamba ma era vigile e rispondeva alle sollecitazioni dei sanitari.

Per riuscire a portare in sicurezza il ferito sono accorsi sul posto anche i Vigili del fuoco di Cagli. Nel frattempo in un campo a poca distanza è atterrata l’eliambulanza che ha provveduto a portare il ferito all’ospedale di Ancona per le cure e gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Vigili Comunali per disciplinare il traffico. La località Pietragalla, ma un po’ tutta l’Apecchiese è spesso soggetto di incidenti che vedono coinvolte moto di grossa cilindrata come in questo caso. Un altro incidente con le moto aveva caratterizzato la scorsa domenica 7, in territorio umbro; due moto si erano scontrate e nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. La coppia di Pesaro è stata medicata all’Ospedale di Città di Castello mentre è risultato più grave l’altro motociclista di Rimini, ricoverato con l’eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le 141 curve dell’Apecchiese attirano i motociclisti e purtroppo queste sono le cronache.

Amedeo Pisciolini

