In moto contro il muro, vola nel vuoto. Salto di 15 metri per un 23enne

Incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle ore 15,50 in località Pietragialla lungo l’Apecchiese e dopo circa 4 km dal centro abitato di Apecchio. Un giovane motociclista di Fano classe 2002 che stava salendo verso Bocca Serriola, nell’affrontare una curva è andato diritto finendo tra il muro della strada e una colonna di cemento. Nell’impatto il centauro è letteralmente volato finendo nel fosso sottostante per un volo di almeno 15 metri.

Un altro motociclista che assieme al giovane di Fano stava attraversando l’Apecchiese non vedendo più l’amico si è fermato e ha dato l’allarme. Sul posto si è recata per prima l’ambulanza di Avis Soccorso di Apecchio con i volontari che hanno subito provveduto ai primi soccorsi e ad allertare l’ambulanza medicalizzata del 118 di Cagli e l’elicottero Icaro. Il 23enne lamentava dolori alla schiena e ad una gamba ma era vigile e rispondeva alle sollecitazioni dei sanitari.

Per riuscire a portare in sicurezza il ferito sono accorsi sul posto anche i Vigili del fuoco di Cagli. Nel frattempo in un campo a poca distanza è atterrata l’eliambulanza che ha provveduto a portare il ferito all’ospedale di Ancona per le cure e gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Vigili Comunali per disciplinare il traffico. La località Pietragalla, ma un po’ tutta l’Apecchiese è spesso soggetto di incidenti che vedono coinvolte moto di grossa cilindrata come in questo caso. Un altro incidente con le moto aveva caratterizzato la scorsa domenica 7, in territorio umbro; due moto si erano scontrate e nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. La coppia di Pesaro è stata medicata all’Ospedale di Città di Castello mentre è risultato più grave l’altro motociclista di Rimini, ricoverato con l’eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le 141 curve dell’Apecchiese attirano i motociclisti e purtroppo queste sono le cronache.

Amedeo Pisciolini