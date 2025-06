In moto contro un palo. Trentenne è grave

Prognosi riservata per un 30enne fanese, di origine straniera, vittima intorno alle 21 di sabato di un grave incidente stradale, in viale Buozzi. Il ragazzo, a causa del trauma subìto, è stato ricoverato d’urgenza a all’ospedale Torrette di Ancona dove è stato trasferito con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 15 di viale Buozzi dove il 30enne, che era a bordo di una moto, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo con violenza contro il palo dell’illuminazione. In seguito all’urto il motociclista è finito a terra e la moto, ormai fuori controllo, ha terminato la corsa sul marciapiede. Sembra che il 30enne abbia fatto tutto da solo. L’impatto contro il palo è stato così violento che il casco si è rotto. Soccorso da un’ambulanza del 118 il giovane è stato prima portato al Santa Croce e poi trasferito ad Ancona con l’eliambulanza. Sul posto per ricostruire la dinamica è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. L’incidente è avvenuto in punto molto trafficato, tanto più alle 21 di sabato. Richiamati dal rumore dell’urto alcuni residenti sono usciti di casa e si sono trovati di fronte alla terribile scena del 30enne a terra a fianco della sua moto.