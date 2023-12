In omaggio il calendario. Racconterà il volontariato

Oggi in omaggio con la copia di giornale acquistata in edicola, verrà dato il calendario dedicato al volontariato sociale. Dodici associazioni del terzo settore che animano il nostro territorio saranno le protagoniste di un mese dell’anno. Al progetto hanno aderito Fondazione Ant (gennaio); Il Porto Ceis, la compagnia teatrale interna alla Galassia Gaudiano (febbraio); l’Out Calciosociale (marzo); Iopra, Istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello (aprile); Utopia (maggio); Fondazione Noi Domani Onlus (giugno); Cav, Centro aiuto alla vita di Pesaro (luglio); Ail Pesaro (agosto); Cante di Montevecchio Onlus (settembre); Cooperativa sociale l’Imprevisto (ottobre); Oltre l’ostacolo di Luca Lepri (novembre) e la Cooperativa sociale T41B (dicembre). Sponsor del calendario sono stati: Ail di Pesaro, Banca di Pesaro, Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, Luxcar e Xanitalia. Quali desiderata ispireranno l’azione di alcune delle dodici associazioni impresse nel calendario 2024? "Ci impegniamo ogni giorno – spiega Giovanni Di Bari, presidente della Onlus Cante di Montevecchio – , come era solito fare Danilo Dolci, per la realizzazione dei sogni che i nostri ospiti hanno il diritto di vedere realizzati: un luogo dignitoso dove vivere, un ’attività di ascolto sempre presente e delle relazioni sane di cui nutrirsi. Ci piacerebbe che, sempre di più, anche la vera politica condivida con noi il principio per cui è vero che, in un mondo migliore, “vengono prima gli ultimi“".

"Il nostro sogno per il 2024 – osserva Andrea Boccanera, coordinatore di Utopia – è di dimostrare a tutti che a dispetto del nome, il progetto Utopia si è concretizzato: anche le persone con disabilità possono raggiungere un soddisfacente grado di autonomia ed emancipazione animando, insieme, una folta comunità. Con Gulliver, l’alberghiero Santa Marta e la Garante Maruska Palazzi abbiamo iniziato con una sperimentazione che ha visto 60 giovani con disabilità, portare avanti un ristorante. Continueremo animando il bar ristoro interno al Parco Miralfiore. L’obiettivo è quello di essere sempre di più a condividere questo percorso".

s.v.r.