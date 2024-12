In palio Miss Eccellenza . L’Urbania vuole farcela

Oggi nei dilettanti sono in programma delle partite importanti ad iniziare dalla finalissima di Coppa di Eccellenza che si giocherà al ’Bianchelli’ di Senigallia alle ore 16 tra Urbania e Chiesanuova. "Per noi è una partita storica - sottolinea il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini - perché per la prima volta ci troviamo a giocare una gara che ci può dare un trofeo importante come la Coppa di Eccellenza. Un trofeo che l’Urbania non ha mai vinto in 104 anni di storia. Per questa finale verranno a Senigallia ad incitare la squadra tantissimi tifosi che ci seguono e ci voglio bene, una partita che può scrivere una pagina di storia della nostra società di calcio. Il desiderio è quindi di riuscire a riportare a casa la Coppa e dare una grande soddisfazione e grande gioia ai nostri tifosi e alla città di Urbania che si stringeranno attorno alla squadra per cercare di spingerla alla vittoria, per noi ripeto un appuntamento storico, importante. Ha fiducia nella squadra, nel mister e sono sicuro che l’Urbania calcio disputerà una bellissima partita, giochiamo contro una squadra forte, sicuramente ci vorrà una gara perfetta, sono sicuro che i nostri possono giocarsi la sfida ad armi pari. Speriamo di riuscire nella grande impresa per tutta la città di Urbania". Urbania al completo, Chiesanuova senza lo squalificato Persiani e l’infortunato Perini. Incontro unico, verranno disputati due tempi regolamentari di 45’ ciascuno; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità si procederà a battere i calci di rigore. Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Rimanendo in Eccellenza oggi si anticipa anche la partita valevole per la 1^giornata del girone di ritorno K Sport Montecchio Gallo- Alma Juventus Fano. Si giocherà allo ‘Spadoni” di Montecchio alle ore 14,30. Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Due anticipi anche in Prima categoria.

Audax Calcio Piobbico- Osteria Nuova. Si scende in campo al Comunale di Piobbico alle ore 14,30. Arbitra Steeve Belli di Pesaro.

Maior – Falco Acqualagna. Sulla panchina della Maior debutta il neo tecnico Alberto Rondina. Si gioca al Comunale in località Villanova Montemaggiore alle ore 14,30. Arbitra Mattia Dovesi di Ancona.

In Seconda categoria gli anticipi sono cinque. Girone A:

Ca’ Gallo- Durantina Santa Cecilia. Ore 14,30 al Comunale Ca’ Gallo.

Cantiano Calcio- Casinina Calcio. Ore 14,30 al Comunale ‘Campo n 1°’ di Cantiano.

Piandimeleto- Montelabbate. Ore 14,30 al Comunale di Piandimeleto.

Girone B:

Hellas Pesaro- Pontesasso. Ore 14,30 al Comunale Vismara di Pesaro.

Vf Adriatico- Della Rovere Calcio. Ore 14,30 al Comunale “Vecchia Polveriera” Pesaro.

Per la gara d’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche al Comunale via Garrone Pesaro si gioca alle ore 14,30 il match tra Mombaroccio- Vadese.

· Ettore Mariotti (ex Gallo) è da ieri il nuovo allenatore del Fabriano Cerreto (Eccellenza) sostituisce Caporali, esonerato nei giorni scorsi.