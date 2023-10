In partenza il lifting per le mura storiche

Il Comune di Mondavio è arrivato primo nella graduatoria del bando regionale sul recupero e la valorizzazione delle mura storiche (che ha ‘premiato’ in tutte le Marche 11 amministrazioni locali) e si appresta a realizzare un intervento da 200mila euro. "Dei quali 158mila – evidenzia il sindaco Mirco Zenobi – rappresentano il contributo riconosciutoci dalla Regione e i restanti 42mila sono la quota di compartecipazione del nostro Comune".

Il primo cittadino aggiunge: "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto queste importanti risorse, per un intervento che ci consentirà di rendere ancora più sicuro e più bello il nostro centro storico. Ci tenevano in modo particolare a rientrare in graduatoria e il fatto di aver ottenuto il punteggio più alto fra gli 11 comuni ammessi al finanziamento ci inorgoglisce. Sapevamo che il bando attribuiva delle premialità a chi fa parte del circuito dei ‘Borghi più Belli d’Italia’ e a chi vanta la ‘Bandiera Arancione’ del Touring Club Italiano (entrambe prerogative di Mondavio, ndr) e sulla scorta di ciò abbiamo redatto un progetto avallato dalla Sovrintendenza".

Per quanto riguarda la tipologia dei lavori, il primo cittadino Zenobi puntualizza: "Sono previsti 6 interventi specifici in altrettanti punti della cinta muraria, per risolvere situazioni con crepe i infiltrazioni, e poi un un’opera più estesa, rappresentata dalla stuccatura delle fessure tra i mattoni in tutto il tratto che dal piazzale sottostante la Rocca prosegue lungo il Viale della Vittoria fino al parco giochi, che consentirà di evitare la crescita d’erba su questo settore delle mura".

Le quali, documenti storici alla mano, risultano esistenti già dal 1300 e poi oggetto di ristrutturazione nel secolo successivo, quando venne edificato, su progetto del celebre architetto senese Francesco Di Giorgio Martini, il fortilizio roveresco, uno dei massimi esempi di costruzione militare dell’intero Rinascimento.

Infine, per quanto riguarda la tempistica degli interventi il sindaco di Mondavio aggiunge: "Il progetto esecutivo è già pronto. Dunque nei prossimi mesi effettueremo la gara d’appalto per individuare la ditta che realizzerà i lavori, che saranno eseguiti e ultimati – anticipa il sindaco – entro il 2024". Per la cittadina della media Valcesano un intervento che consentirà di migliorare ulteriormente il suo centro storico di rara bellezza.

Sandro Franceschetti