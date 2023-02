In pensione il dottor Corso: arriva Macci

di Sandro Franceschetti

Dopo 43 anni di servizio, 34 dei quali svolti a San Giorgio (dei quali più di 20 anche ad Orciano), oggi è l’ultimo giorno di lavoro del dottor Enzo Corso, stimato medico di medicina generale. Da domani, a 68 anni compiuti da pochi giorni, si godrà la meritata pensione. Laureatosi nel 1980, prima di approdare a San Giorgio ha prestato servizio a Colbordolo e a Monteciccardo, dopodiché ha trascorso quasi 7 lustri consecutivi nel paese a cavallo tra la Valmetauro e la valle del Cesano che da 2017 fa parte di Terre Roveresche. "Ovunque sono stato prima e qui a San Giorgio, dove ho passato il grosso della mia vita professionale – evidenzia il dottor Corso – ho cercato di fare del mio meglio. Ringrazio tutti per le attestazioni di stima e rivolgo ad ognuno gli auguri di un futuro bello e in salute".

Fra pochi giorni a San Giorgio prenderà servizio la dottoressa Mirella Macci, che già svolge e continuerà a svolgere il suo lavoro di medico di medicina generale nel Comune di Mondavio. Il suo nuovo ambulatorio sarà al piano terra del palazzo municipale di via Garibaldi, messo a disposizione dell’amministrazione di Terre Roveresche. "A nome di tutta la nostra comunità – sottolinea il sindaco Antonio Sebastianelli - rivolgo profonda gratitudine al dottor Corso e contestualmente porgo il benvenuto alla dottoressa Mirella Macci. Quella di mettere a disposizione i locali per il nuovo ‘medico di famiglia’, è una decisione che abbiamo assunto per favorire la prosecuzione di un servizio fondamentale, in un periodo caratterizzato dalla forte carenza di tali, determinanti, figure; soprattutto nei centri dell’entroterra dove i dottori di medicina generale rappresentano il primo, essenziale, elemento della medicina territoriale e un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, in particolar modo per gli anziani".

"Per questo – aggiunge – è necessario che la politica nazionale e quella regionale trovino velocemente una soluzione ad un problema di enorme gravità, perché non è possibile lasciare le persone senza il loro ‘dottore’, soprattutto se di una certa età e specie se residenti in aree lontane dalla costa, nelle quali tutti i servizi sono più carenti. Se, in tale frangente di emergenza abbiamo trovato una soluzione è doveroso ringraziare l’Ast Pesaro-Urbino nelle persone del dottor Romeo Magnoni e del direttore del Distretto Giovanni Guidi, oltreché il professor Filippo Sbrozzi".