In piazza c’è il mercato contadino

Torna domani pomeriggio in piazza Garibaldi a Cartoceto, il ‘Mercato contadino’. Una proposta di Comune e Pro Loco per i primi due sabati di ogni mese, partita con successo ad inizio giugno, che muovendo dalla tradizione dell’antica fiera di San Bernardino che per secoli ha animato la città dell’olio, mette in vetrina i produttori locali agroalimentari e vitivinicoli. Una quindicina gli stand presenti in piazza dalle 16,30 alle 21, ciascuno con un’eccellenza della valle del Metauro: dall’oro verde al miele, passando per le verdure, i salumi, i formaggi e molto altro.