In piazza c’è la sfilata dei ragazzi del Mengaroni

In piazza del Popolo, domani dalle ore 19, ci sarà una "una spumeggiante passerella; palcoscenico di idee, impegno e creatività". Ad invitare la cittadinanza al cosiddetto “Menga Fashion Show: Contest – Moda – Spettacolo – Live Music” è la preside Serena Perugini la quale spiega con orgoglio l’iniziativa, pubblica, di fine anno scolastico, organizzata dal liceo artistico Mengaroni per mostrare l’arte imparata dagli studenti, senza dimenticare la dimensione civica . "Ispirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 – dice la preside – la sfilata, infatti, rappresenterà un viaggio tra moda consapevole e attivismo giovanile. L’impegno delle nuove generazioni dimostrerà come la sostenibilità non sia solo un trend, ma un valore condiviso: la moda può e deve essere uno strumento di cambiamento, capace di educare, sensibilizzare e ispirare le scelte di ogni giorno".

In foto: l’edizione invernale avvenuta davanti al liceo Mengaroni