In piazza c’è l’altra festa Quella degli amici cani

Grande successo per "Natale insieme, amico cane", che ogni 25 dicembre sera, da ben 32 anni, si svolge davanti all’albero di Natale di piazza del Popolo, ideato e organizzato dall’inossidabile Ettore Florio, manifestazione che, nel corso del tempo, è diventata una tradizione per tutti gli amanti degli amici a 4 zampe. Lo è stato anche l’altra sera quando circa 200 cani festanti e i loro padroni, si sono ritrovati, favoriti anche da un clima mite, appunto in piazza del Popolo. All’appuntamento, patrocinato dal Comune, sono intervenuti anche il vice sindaco Daniele Vimini e l’assessore Enzo Belloni insieme alla sua cagna "Sole".

Ad affiancare Ettore Florio, anche l’Enpa di Pesaro con il testimonial nazionale, il pilota motociclistico animalista Giacomo Lucchetti di "Cuori in corsa", e "Il Centralino" di Alberto Morrichini e Simonetta Guidi che ha offerto venti litri di vin brulé. Una serata ricca di emozioni che dopo una generosa raccolta di denaro, coperte e mangime per i cani più bisognosi, è partito il corteo che si è diretto verso la chiesa di sant’Agostino dove erano in attesa don Valerio Rastelletti insieme all’Arcivescovo don Sandro Salvucci che hanno benedetto cani e padroni. "E’ una esperienza nuova - ha sottolineato l’Arcivescovo –. Anche gli animali, in questo caso i cani, sono creature di Dio. Nel presepe, allestito in fondo alla chiesa, ci sono gli animali: il bue, l’asinello, tante pecore e probabilmente anche i cani che fanno parte del creato e sono grandi amici dell’uomo". Cosi si è espresso Ettore Florio: "Sono molto contento per la presenza, per la prima volta, dell’Arcivescovo che mi ha fatto un grande regalo". Poi Florio ha aggiunto: "Non bisogna dimenticare, invece, che un cane non è un regalo che si prende a Natale per poi darlo via a Santo Stefano, questa manifestazione ne è la dimostrazione, in questi anni in molte città italiane l’hanno replicata e copiata, e di questo ne sono felice, perché siamo stati noi a fare da apripista per la particolare serata dedicata agli amici a 4 zampe".

"Siamo molto soddisfatti di questa manifestazione - ha puntualizzato la presidente dell’Enpa, sezione di Pesaro, Costanza Lucchino – sia della raccolta di denaro, cibo e coperte, ma soprattutto perché in questi ultimi tempi abbiamo dato in pre-affido ben 92 cagnolini che arrivano dal Sud a pesaresi che hanno dimostrato ancora una volta un grande cuore".

Infine, ecco Giacomo Lucchetti, centauro pesarese e partner ufficiale della manifestazione: "Con Enpa sfruttando la visibilità che ci da il mondo delle corse, stiamo progettando un bella campagna di sensibilizzazione. Con la mia inseparabile Juliet sarò martedì ad Ascoli Piceno per una missione di soccorso per i cani più bisognosi mentre il 5 gennaio saremo a Lecce per manifestare contro un individuo che ha ucciso un cane. Non bisogna dimenticare che quando un cane entra in una famiglia porta sempre tanta allegria, inoltre è anche un motivo in più specie per le persone sole".

Luigi Diotalevi