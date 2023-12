In piazza con i cani: in regalo 200 borracce

Domani, a partire dalle 21,30, in piazza del Popolo è in programma la consueta serata di "Natale insieme, amico cane". Sarà la 33ª edizione del caratteristico evento, una serata dedicata agli amici a quattro zampe. Un evento di beneficenza a ingresso libero, ideato da Ettore Florio con il patrocinio del Comune e con il supporto di associazioni ambientaliste come Endas, Enpa e dell’associazione "Carena Randagia". Una serata organizzata da chi da anni si batte per aiutare cani abbandonati: un modo diverso per augurarsi "Buone feste". Inoltre nella chiesa di Sant’Agostino, in corso XI Settembre, sarà impartita una benedizione da don Valerio ai cani, ai loro proprietari e a tutti gli amici che vorranno partecipare.

All’incontro si potranno portare scatolette di carne o altro cibo confezionato per i cani più sfortunati. Come nelle precedenti edizioni tutto il raccolto (cibo, coperte ed altro materiale) sarà consegnato al campione di motociclismo Giacomo Lucchetti che, provvederà alla distribuzione ai canili più bisognosi. Per tale occasione, inoltre, il Comune (in collaborazione con Marche Multiservizi) distribuirà 200 borracce ai presenti. "E’ per favorire la pulizia della pipì dei nostri amici a quattro zampe – spiega l’assessore Enzo Belloni – e mantenere più bella e pulita la città".

Luigi Diotalevi