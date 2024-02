In piazza il derby della pizza. La ’Vulona’ sfida la Rossini

Con il rito apotropaico del rogo del Pupo, che attraverso il fuoco allontana la sfortuna purificando la città dagli eccessi della settimana grassa, il Carnevale di Fano è pronto a salutare l’edizione 2024 con il ricco cartellone di eventi approntati per il Martedì grasso. Si comincia alle 15,30 quando in piazza XX Settembre andranno in scena le danze popolari con l’associazione Musica dell’anima in collaborazione con associazione Aispod e gruppo folkloristico Li Matti di Montecò. A seguire "The robot light show", dialoghi e musica con mecanic Bionic, l’ingegnere quantistico stellare.

Poi spazio alla sfida tra le maschere, quella fanese e quella pesarese. Rabachèn e il Vulon vestiranno infatti i panni di simpatici pizzaioli proponendo in piazza la disfida della pizza, una gara tra la pizza "Vulona" (base margherita, pancetta arrotolata e cipolla caramellata alla Moretta) e la classica "Rossini" (la margherita con "l’ov tost e la majo") che saranno preparate e vendute in coppia dal food truck di Pizza Vagando, al costo di 5 euro. Chi le degusterà potrà poi votare la preferita decretando la migliore.

Alle 17,15 ci si sposterà in Duomo per lo spettacolo "Il mio grido giunga fino a te" della Compagnia Ex Novo con la partecipazione della Cappella Musica del Duomo. Uno spettacolo per Coro drammatico e Coro liturgico in cinque movimenti. Una meditazione sul tempo presente come fosse una partitura musicale. "Attraverso le parole della poesia di T.S. Eliot - spiegano gli attori -, noi giovani attori di oggi ci troviamo abbandonati allo sforzo, alla fatica di ripetere i gesti di sempre, senza più la certezza del loro significato, alla quotidiana condizione di smarrimento e incertezza alla ricerca di una possibile via di salvezza". La regia è di Pietro Conversano, mentre a dirigere il coro sarà il maestro Stefano Baldelli. Sul palco ci saranno anche due fanesi: Maria Caterina Andreozzi ed Enrico Spelta. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Alle 18,30 si torna in piazza XX Settembre per la riconsegna delle chiavi della città al sindaco Seri da parte di Rabachen e l’attesissimo rogo del Pupo, un manufatto eco-friendly, interamente realizzato in cartapesta e pitturato con tempere ecologiche, per ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente dovute alla combustione. L’orario del rogo è come sempre puramente indicativo, perché dipende dalle condizioni del vento e dalle indicazioni dei Vigili del Fuoco. L’ultimo atto del Carnevale di Fano è infine in programma alle 21 con la diretta di Fano Tv per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale che mette in palio una crociera per due persone.