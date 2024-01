In piazza la festa degli animali con la tradizionale benedizione

Sonori nitriti, prolungati latrati e un gioioso scodinzolio accompagnato da un festoso scalpitio di zoccoli di cavallo. Si rinnova domani, in piazza XX settembre, la tradizionale festa degli animali. Cavalli, asinelli, cani, gatti, animali da cortile e volatili saranno condotti dai loro padroni per la tradizionale Benedizione degli Animali in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate (da calendario il 17 gennaio) organizzata con il Patrocinio del Comune, dalle associazioni di Protezione Civile Giacche Verdi con i suoi cavalieri a cavallo, Sea Rescue School K9 unità cinofile di salvataggio in mare e C.B. Club E. Mattei Unità cinofile da ricerca in superficie, in collaborazione con Fidomania "Tutto per Animali". Un momento di festa per grandi e piccini che gli organizzatori hanno comunicato si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica a partire dalle 10. "La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco della Cattedrale don Giorgio Giovanelli alle ore 10.15 - raccontano gli organizzatori - a seguire i volontari presenti in piazza si occuperanno della distribuzione ai partecipanti, di carote panini e biscotti benedetti dal parroco". Un appuntamento simbolo della condivisione e affetto per il mondo animale dedicato alle famiglie con un animale d’affezione in casa o da cortile è sempre molto sentito e partecipato. Ma anche una vetrina per le associazioni che si prendono cura degli animali e che grazie al loro prezioso aiuto portano soccorso agli umani in difficoltà, per terra e per mare. Come da tradizione, domani in piazza, ci sarà un momento dedicato alla presentazione dei gruppi associativi di protezione civile che con gli amici a quattro zampe hanno ritrovato dispersi nei boschi e soccorso nuotatori".

Tiziana Petrelli