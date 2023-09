In piazza la forza dei nostri grandi

"Marche Grandi Storie in circo!" è il titolo del progetto promosso da Amat, Regione Marche, MiC e i Comuni di Ascoli Piceno, Cantiano e Tolentino. L’appuntamento nella nostra provincia è venerdì in piazza Luceoli a Cantiano. Il progetto intende raccontare la dimensione urbana e la vocazione globale della regione attraverso la proposta di uno spettacolo-evento dedicato ai marchigiani più illustri (Rossini, Leopardi, Raffaello) in luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico, artistico e sociale. Le storie Rossini, Leopardi e Raffaello vanno a comporre un mosaico suggestivo capace di restituire agli spettatori emozioni e divertimento intelligente grazie alla storica Compagnia dei Folli, meravigliosi artigiani dell’arte circense a cui è affidata la produzione dell’evento dal titolo “Armonie. Note, parole, pennelli: Rossini, Leopardi, Raffaello“.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero 071 2072439, inizio ore 21.