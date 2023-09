In piazza Rosselli riprendono i lavori del cantiere stradale Nuove regole per la viabilità

Dopo lo stop agostano, si rimettono nuovamente in moto le ruspe del cantiere di Piazzale Rosselli, che nelle settimane scorse hanno già tirato su un polverone di terra, ghiaia e polemiche ambientaliste. Nel giardino che sorge accanto alla rotatoria della Bella Napoli - là dove via Felice Cavallotti salendo dalla Stazione Ferroviaria al Centro incrocia via Mura Malatestiane e il cavalcavia che porta in viale Cesare Battisti ma anche via Garibaldi - al posto di sostituire semplicemente l’asfalto con una nuova pavimentazione, si è scelto infatti di ridurre l’area verde per creare un vialetto tra i due pini secolari trasformando di fatto il giardino in due aiuole.

Questo criticano gli amanti del verde pubblico, che ora dovranno patire anche ulteriori disagi a causa della riapertura del cantiere. Da oggi si mette mano infatti alla viabilità in centro storico per facilitare i lavori che riprendono nella parte del ristorante Bella Napoli. In particolare fino a lunedì prossimo si delimiterà l’area lasciando aperto il transito carrabile su via de’ Rusticucci, consentendo comunque il passaggio pedonale ai fabbricati adiacenti il ristorante. Non si potrà invece parcheggiare né utilizzare il garage esistente. Per ovviare a questi inconvenienti alla Bella Napoli sarà consentita l’occupazione dai tavolini lungo via Garibaldi. Dalla prossima settimana invece si amplierà l’area di cantiere su via de’ Rusticucci (lasciando solo lo spazio pedonale) che permetterà comunque ai residenti di via de’ Rusticucci di accedere in ingresso e uscita su via de’ Rusticucci stessa, che però diventerà strada chiusa per tutto il periodo dei lavori. Dal 19 settembre infine l’area di cantiere si amplia sulla zona dei tavolini della Bella Napoli lungo v. Garibaldi, lasciando comunque l’accesso carrabile alla via, che dovrà poi essere interdetto a tutti nella fase finale dei lavori.

ti.pe.