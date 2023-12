In piazza torna l’autobus dopo le ore 17,50. Ma solo fino a giugno

In casa Ami e Adriabus ci sono altre novità, dopo l’annuncio di soppressione della linea Urbino - Fabriano dal 2 gennaio a favore di due corse in più: alle 6,15 per Pesaro e alle 21,30 da Pesaro per Urbino. Dopo le festività e con la ripresa delle scuole torneranno a transitare, per tutto il pomeriggio, gli autobus della linea 3 in piazza della Repubblica. Gli itinerari erano stati modificati a favore di “Urbibus“, il mezzo che collega tutte le porte del centro città con lo snodo del Park Santa Lucia. Scelta che negli ultimi tempi ha trovato apprezzamenti ma anche proteste, diverse e più volte raccontate su queste pagine. La presidente dell’azienda di trasporto, Lara Ottaviani spiega: "Dall’8 gennaio, sempre sulla spinta delle esigenze della clientela e in accordo con l’amministrazione comunale di Urbino, ci saranno delle piccole modifiche sulle linee 3. La linea 3M, con direzione Mazzaferro, ad ogni ora avrà il passaggio in via Gramsci per permettere alla clientela di raggiungere il presidio dei medici di base. Questa variazione, che può sembrare semplice, ha richiesto un lavoro articolato da parte del personale e del direttore Benedetti per combinare tutte le coincidenze e mantenere gli orari. Inoltre, la linea 3 tornerà a passare in piazza della Repubblica per tutto il pomeriggio fino alle 19,50. Tale modifica resterà operativa, fino al termine dell’orario invernale". Quindi fino all’entrata in vigore dell’orario estivo il transito verrà prorogato di 2 ore. La notizia è stata commentata positivamente dal fondatore del movimento civico “Urbino e il Montefeltro“, il capogruppo in consiglio comunale Giorgio Londei: "Siamo contenti di ciò e ci auspichiamo che questo reintegro dei bus in piazza prosegua oltre giugno. Più volte, col consigliere Federico Cangini, abbiamo raccolto le esigenze dei cittadini riportando l’importanza del servizio".

Francesco Pierucci