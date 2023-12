In Prefettura uno spettacolo per i bambini

Se non avremo un Natale bianco, ne avremo almeno uno verde, anzi "più green e sostenibile", grazie alle istituzioni della provincia, coordinate dal prefetto Emanuela Saveria Greco. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, nel Cortile d’Onore della Prefettura, "in una suggestiva atmosfera natalizia – come dice una comunicazione – i bambini e le loro famiglie vivranno un pomeriggio indimenticabile, all’insegna della cura e del rispetto dell’ambiente".

Portare allegria e magia ci penserà il Gran Teatro dei burattini e Babbo Natale distribuirà doni "amici dell’ambiente" e dolciumi proprio sotto l’Albero della Sostenibilità, alto 5 metri e realizzato con oltre 6.000 bottiglie di plastica riciclata. Più bambini ci sono e più festa è. A invitarli sono Prefettura di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Provincia, 28° Reggimento Pavia, Confindustria di Pesaro Urbino, Agenzia del Demanio, Pesaro Capitale della Cultura 2024, Croce Rossa Italiana, Marche Multiservizi e Comitato provinciale della Proloco. L’obiettivo è sensibilizzare famiglie e bambini al tema dell’ambiente e a un corretto comportamento per l sua salvaguardia, ma farlo in un clima gioviale e allegro.