In prima linea contro il diabete

Massimo Ambrosini, ha partecipato a varie campagne a sostegno delle persone affette da diabete. Questa sensibilità, nasce dal fatto che al suo terzo figlio è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, malattia contro la quale, il piccolo, combatte ogni giorno. Questa patologia è dovuta al fatto che il sistema immunitario distrugge le cellule che producono insulina, ormone che serve a tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue. Il famoso calciatore ha anche partecipato nel 2023 alla maratona di Milano insieme a qualche ex compagno di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete con l’obiettivo di arrivare a una cura definitiva e sostenere la ricerca. Questo gesto non lo compie unicamente per suo figlio ma in nome di tante persone che si trovano nella stessa situazione; così facendo trasmette un messaggio di grande umanità.

Leonardo Colantuono 2 F