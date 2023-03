In programma gli appuntamenti nel segno di Dario Fo e Franca Rame

Fine settimana all’insegna del teatro in vista della Giornata Internazionale del Teatro che ricorre lunedì. A Pesaro Amat e Fondazione Fo Rame organizzano W il Teatro! per celebrare la memoria viva di Dario Fo e Franca Rame, artisti eclettici di talento istrionico che hanno segnato la storia del teatro del secondo Novecento, esempio straordinario di impegno civile e politico. Primo appuntamento domenica alla Chiesa dell’Annunziata (ore 21) con Lu santo jullare Francesco con Mario Pirovano; un memorabile lavoro sulla vita di San Francesco nato dalle ricerche di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura 1997, della Compagnia Teatrale Fo Rame. "Ne emerge – recitano le note di sala - un ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano, capace di parlare dei grandi temi che attraversano la società contemporanea". Un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. La realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco dalla richiesta di approvazione della Regola al Papa Innocenzo III, alla predica agli uccelli, l’incontro con il lupo e la malattia agli occhi. Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant’anni, Dario Fo elabora un’immagine non agiografica di San Francesco, spogliato dal mito, ritroviamo un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico.. Lunedì 27 marzo, dalle 18 a Palazzo Gradari W il Teatro! prosegue con l’incontro Fondazione Fo Rame e Pesaro per la memoria viva di Dario e Franca, un appuntamento in vista del futuro assetto di Rocca Costanza che diventerà sede del museo della Fondazione pensato per raccogliere e tramandare il ‘patrimonio’ lasciato da Dario e Franca. Intervengono: Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune e – per la Fondazione Fo Rame – la presidente Mattea Fo, il consigliere Marco Marchetti e Stefano Bertea responsabile progetti.