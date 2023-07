In provincia 300 casi: e le terapie costano

L’autismo è multiforme. Il genitore guida e il ragazzo senza preavviso ti tira la testa: andare in automobile mette a rischio la vita. Suoni imprevisti, come l’abbaiare di un cane o il tuono di un temporale generano nel soggetto autistico una reazione, anche aggressiva, incomprensibile per chi non riconosce in lui la disabilità. Ci sono bimbi autolesionistici per cui, nei momenti di crisi comportamentali, non basta l’intervento di due operatori. Per questo ci sono tecniche specifiche a tutela della loro salute che educatori specializzati sanno attivare, ma sono professionisti rari. I familiari piuttosto che spiegare agli altri, si prendono cura del loro congiunto come possono, immolandosi ad un isolamento sociale ed esponendosi anche a costi economici elevatissimi in proprio (quasi 2mila euro al mese), a fronte dell’inesistenza di percorsi del pubblico utili ad alleviare il carico.

"In provincia si parla di oltre 300 casi di autismo – spiega Massimiliano Fiorelli, segretario della onlus Omphalos, la più grande associazione di famiglie che, nelle Marche è in grado di dare un supporto a chi ha bisogno –, ma il fenomeno è sottostimato perché non censito. Secondo studi nazionali ogni 72 nati uno manifesta l’autismo. Il modello della dottoressa Vera Stoppioni avviato all’ospedale di Fano dimostra che se noi riusciamo ad intervenire in età precoce dando un supporto logopedico, attività cognitivo comportamentale e neuropsicomotricità avremo un adulto con la migliore autonomia possibile". Cioè si potrebbe incidere in modo significativo su quelle reazioni asociali che determinano la difficoltà di relazione, alla base dell’alto costo sociale per la famiglia. "Gli anni di ritardo su Pesaro sono otto: eravamo pronti nel 2016. Più che delusi siamo scettici".

Solidea Vitali Rosati