In Provincia si cambia. Urbanistica tolta a Bartoli

L’approvazione della nuova macro struttura dirigenziale della Provincia ha suscitato un certo sconcerto nell’ente, con molti dirigenti sorpresi dai cambiamenti in funzione dal 1° dicembre. La novità più assoluta riguarda proprio il dirigente, architetto Maurizio Bartoli, che dovrà lasciare, dopo molti anni, le competenze dell’Urbanistica e il settore delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali (Via e Vas). Ambedue queste importanti competenze sono transitate all’altro dirigente provinciale, Andrea Pacchiarotti, laureato in giurisprudenza e in Provincia da oltre trent’anni. Nel movimento interno Pacchiarotti ha ceduto la responsabilità dirigenziale della Polizia Provinciale, che passa sotto il segretario generale Michele Cancellieri. "Diciamo che con questo nuova struttura organizzativa – dice il direttore generale Marco Domenicucci – abbiamo modificato la la descrizione dei servizio organizzativi. In attesa del concorso per il nuovo dirigente dell’Economia-Finanza previsto nelle prossime settimane".

Il cambio della gestione dell’Urbanistica è un evento molto importante in qualsiasi ente pubblico, sia a livello comunale che provinciale. All’architetto Bartoli rimangonomolte competenze importanti: dall’edilizia scolastica alla gestione del Pnrr; dall’attività estrattiva alla gestione della riserva del Furlo, fino allo sportello unico. Ma a quanto pare l’architetto ha molto gradito molto la decisione: diiverse telefonate sono arrivate al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, tra cui anche quella del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I legami con gli ex presidenti del tecnico sono noti e anche Palmiro Ucchielli si sarebbe interessato dei nuovi equilibri.

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini pare comunque saldo: "In realtà ho voluto suddividere le competenze, ma non è una scelta che dipende dall’attività dei singoli dirigenti. Dobbiamo dire che ci sono da seguire tanti progetti del Pnrr, che devono arrivare fino in fondo entro il 2026: e non è uno scherzo. In più l’urbanistica prevede nuove leggi regionali in arrivo. L’architetto Bartoli ha fatto sempre un ottimo lavoro. Diciamo che ho il timore che non si riesca a fa re tutto nei tempi previsti". L’altra grande novità dirigenziale riguarda il nuovo servizio Ragioneria, con il reinserimento di Economato, Patrimonio e Tributi, riagganciati alla Ragioneria e al Bilancio. Un concorso pubblico sancirà anche la fine della reggenza del direttore generale Marco Domenicucci.

Luigi Luminati