In quattro alla scalata di Castrocaro I ’Senzavolto’ lanciano il singolo

Sono in lizza per approdare alla finalissima del Festival di Castrocaro e dopo aver superato la prima selezione, domani sosterranno la seconda prova. Intanto, da alcuni giorni è anche on-line sulle principali piattaforme digitali il loro primo singolo ‘Come sanno fare tutti’, che sta riscuotendo consensi.

Periodo intenso per la band ‘Senzavolto’, quattro ragazzi che vivono tra Marotta e Fano: il marottese è il cantante Nicola Colomboni, 26 anni; poi ci sono il bassista Nicola Ragnetti, 31enne, di Mondolfo; il batterista Nicolae Giuliani, 25enne di Fano; e Tommaso Golaschi, 29 anni, di Ponte Sasso, virtuoso della chitarra. Dopo un inverno passato a registrare all’House Music Fano di Simone Stella, ora la formazione è pronta a far conoscere al pubblico i propri inediti, sia in concerti live, che attraverso i sistemi di streaming. Il loro tour estivo è iniziato il 18 giugno, quando hanno suonato in piazza a Montecassiano (Mc) per ‘Svicolando Festival’, aprendo alla band ‘Little Pieces Of Marmelade’, finalista di X Factor 2020; poi il primo luglio si sono esibiti sul palco del ‘Rotondo Music Fest’ di Senigallia, e domani, come detto, saranno a Castrocaro per la seconda selezione del celebre Festival (è la 65esima edizione, ndr) dedicato alle voci nuove e ai volti nuovi e se supereranno anche questo step voleranno a Roma per la terza fase: quella decisiva per l’ingresso alla finale del 22 settembre, che sarà trasmessa su Rai Uno. ‘Come sanno fare tutti’ è un brano composto e scritto interamente dai ‘Senzavolto’, caratterizzato da parole graffianti e cariche di emozioni. Narra una storia d’amore dal triste epilogo. Nel ritornello, il cantante descrive la sensazione di volare giù verso la persona amata, "che ancora lo fa respirare – evidenzia Colomboni -, come se fossero insieme e in piedi. Tuttavia, l’amore non è abbastanza forte per sostenere la relazione e si sa che alla fine cadranno, come sanno fare tutti quanti, come fanno i grandi. Un testo che evoca un’atmosfera di malinconia e disillusione, con riferimenti alla ‘città incantata’, il film del famoso studio Ghibli". "Un accostamento – aggiunge –, per sottolineare il senso di un mondo fantastico che si sgretola, come si dissolve la relazione". Alla selezione per Castrocaro i ‘Senzavolto’ partecipano con un altro loro inedito, dal titolo ‘Ascolta’. Le Marche, e in primis Fano e Marotta, fanno il tifo per loro. Sandro Franceschetti