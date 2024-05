"In questi anni poco coraggio". Ma al governo c’era pure Fanesi

Un agguerrito Cristian Fanesi, candidato sindaco del centrosinistra, ieri mattina al Pino Bar ha cercato di motivare i candidati della lista civica che porta il suo nome: "Faremo quelle scelte coraggiose che sono mancate negli ultimi anni. Se servirà sbatteremo i pugni sul tavolo". Fanesi ha parlato come se fosse stato all’opposizione, quasi dimenticandosi i dieci anni nella giunta Seri, prima come assessore, poi come vicesindaco. "Fano non ha bisogno – ha detto – di nuove palazzine (il riferimento è alla palazzina dell’emergenza-urgenza ndr), ma di una sanità pubblica attrattiva e di servizi sanitari efficienti". Per poi aggiungere che se fosse stato attuato il protocollo del 2018, quello firmato dall’allora presidente Ceriscioli (Pd) e da Seri "oggi Fano avrebbe la clinica privata convenzionata" che, invece, è stata scippata da Pesaro. "A Fano non sono previste neppure le Case di comunità – ha aggiunto – a differenza di Pesaro che ne ha due. La verità è che mentre noi difendiamo la sanità pubblica dai tagli dello Stato e della Regione, il centrodestra pensa ad una sanità riservata solo a chi ha il portafoglio gonfio".

Dal Santa Croce alla mobilità dolce, dall’arretramento della ferrovia ai posti di Rsa, dall’ambiente alla partecipazione: queste alcune delle priorità della lista civica, presentate da Matteo Carsetti, in rappresentanza dei candidati al consiglio comunale, tutti al loro primo impegno politico, ad eccezione dell’ex assessore ai Lavori pubblici Fabiola Tonelli. Il tema dell’arretramento della ferrovia Adriatica, con la prevista stazione a Bellocchi, è stato ripreso da Fanesi: "Noi siamo disposti a pagare un prezzo per arretrare i binari ma, a differenza della Regione Marche, siamo contrari al mantenimento della doppia linea (l’attuale Adriatica e e quella nuova ndr). Proprio su questo tema mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il candidato Serfilippi". L’ex assessore Tonelli ha ribadito il suo impegno per portare a termine la rete delle ciclabile, proprio da lei avviata: "In 10 anni si è realizzato tanto e le giunte Seri hanno fatto un buon lavoro. Esiste già un Piano della mobilità sostenibile dal quale emerge che a produrre traffico nell’area del centro sono i fanesi che si muovo nell’arco di 5 chilometri: sono loro che dobbiamo intercettare con le ciclabili e il trasporto pubblico".

Anna Marchetti