"In questi giorni mi torna una vera passione per gli stivali texani"

L’unica cosa che non torna mai è l’acqua che scorre. Questo (forse) è l’unico vero panta rei. Per il resto tutto va in circolo, viaggia e poi ritorna. Spesso migliorato, crinato o peggiorato ma mai uguale. Un po’ come le vite delle persone, anche nella moda questo accade. E quindi le tendenze si ripongono cariche di esperienze. Ieri è tornato anche novembre.

Tra un anno tornerà Halloween con le sue feste, le maschere e le critiche. Lunedì invece è tornata con la sua collezione Phoebe Philo. Torna il fatto che a me, così, si è risvegliata una passione sopita per degli stivali texani e torna pure che si apre la stagione del marrone e del verde, assieme ovviamente. In pieno stile campagna inglese o indie al sapore di Barbour. Il ritorno della mia passione per gli stivali texani era, ovviamente, molto meno atteso. Quello di Phoebe Philo invece sì che era bramato. La sua impronta da Celine, quando ancora sulla “e“ c’era l’accento, sarà secolare e per sempre indelebile. Firma la collezione del suo brand e sì i pezzi sono ovviamente pazzeschi. Così come i prezzi. Il suo sofisticato minimalismo è di una bellezza struggente, non è forse questa la vera estetica del lusso?

I marroni dei capi si accompagnano alla maxi shopping a parallelepipedo in pelle nera, un modello cabas a lei caro. I capi si ispirano ai completi per l’uomo, il nero si accosta al camoscio e il panna colora i cappotti. Ma dall’altro lato questi sono i giorni giusti (segnatevi questa dritta), andando oltre il mood della Philo, per accostare il nero al verde, quello scuro. Che energia chic!

È tornato anche Paolo Cognetti in libreria. Sempre per Einaudi l’autore da Premio Strega ci porta nei suoi luoghi amati con “Giù nella valle“. Come sempre tanta roba. Profumo? Ho voglia di un’essenza speziata e calda ma che sa di bosco: rosa bulgara, caffè e incenso.

Francesco Pierucci