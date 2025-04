In Regione si discuterà della chiusura degli sportelli bancari

Oggi in Consiglio Regionale verrà discussa l’interrogazione sulla chiusura degli sportelli bancari nei piccoli Comuni delle Aree interne presentata dal consigliere regionale Marta Ruggeri (M5S). Ruggeri interroga presidente e assessore ricordando che con le "mozioni, la risoluzione e le interrogazioni si impegnavano il presidente e la giunta regionale, a porre in atto tutte le azioni utili ad evitare la chiusura degli sportelli bancari, postali ed erogatori di servizi al cittadino nei piccoli Comuni, e assumere tutte le necessarie iniziative al fine di attivare contatti e stringere accordi utili allo scopo con i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi".

Nell’interrogazione Ruggeri chiede: "1) Cosa è stato fatto in concreto in questi anni per fermare l’emorragia dei servizi bancari nei comuni delle aree interne; 2) Che ruolo ha avuto e quali azioni ha intrapreso il Tavolo regionale del credito, istituito nel 2024 per l’individuazione di strategie e interventi per ridurre l’abbandono degli sportelli bancari, nel caso del recente annuncio di chiusura dello sportello bancario nel Comune di Frontone".

am. pi.