"In Romagna per curarmi"

Tra le cose fondamentali da migliorare metto certamente la sanità pubblica. Sarebbe meglio evitare ‘pellegrinaggi’ nel sud delle Marche per doversi curare. Mi volevano mandare ad Ascoli Piceno, a me. Io ho risolto andando in Romagna. Ho capito che così facendo incremento la mobilità passiva e non va bene, ma per chi come me vive la terza età, semplificare le esigenze di carattere puramente pratico è necessario. Il cittadino fa quello che può e come può. Per il resto, per stare bene la gente ha bisogno di vivere con un bel paesaggio intorno; con meno cementificazione e alberi anche al mare, se possibile. Le persone amano mangiar bene e ballare a tutte le età. Questo fa bene alla salute