In Scandinavia nel nome di Saarinen

Il Moto Club Pesaro Tonino Benelli grande protagonista di un "gemellaggio" con il Benelli Club Scandinavia. Nei giorni scorsi, circa una ventina di soci del sodalizio pesarese, sono infatti volati in Finlandia per partecipare al meeting in programma quest’anno e per omaggiare un grande pilota finlandese rimasto nel cuore di tutti gli appassionati: Jarno Saarinen. Per l’occasione, hanno raggiunto la città natale del campione, Turku, e hanno avuto la possibilità di rendere omaggio alla tomba di Jarno Saarinen e alla statua realizzata proprio in suo ricordo, eretta nel cuore della città finlandese. Un momento molto emozionante, in cui è stata ricordata anche la giornata trionfale del 20 agosto 1972, quando Jarno Saarinen in sella alla Benelli 350 e alla Benelli 500 quattro cilindri, riuscì a trionfare a Pesaro, nel circuito di Villa Fastiggi, davanti a Giacomo Agostini. Appena un anno dopo Saarinen morì insieme ad un altro grande campione amato da Pesaro, Renzo Pasolini, in un tragico incidente al Gran Premio delle Nazioni nel circuito di Monza. Durante il tour effettuato dai soci del Moto Club Benelli in Finlandia, i partecipanti accompagnati dal presidente Marco Vanzolini e dal direttore del Museo Benelli, Paolo Marchinelli, hanno avuto la possibilità di visitare il museo-garage realizzato dal fratello di Jarno, Jari Saarinen, che raccoglie le motociclette e i cimeli del compianto campione di moto.