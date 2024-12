In scena "Di notte faccio i cruciverba". Quattro persone insieme senza un perché

"Di notte faccio i cruciverba". E’ il titolo dello spettacolo teatrale della Compagnia Filodrammatica H24 in programma per oggi pomeriggio alle 18 al teatro di Montemaggiore al Metauro. Un evento organizzato dall’associazione ‘LiberaMente’ guidata dal presidente Cristian Bellucci. "Il teatro come mezzo per riflettere e riconsiderare scelte drammaticamente sbagliate – si legge nella presentazione – . Il teatro che lascia il segno, che turba fino alla lacrima. In una stanza asettica, senza alcuna corrispondenza precisa, tre uomini e una ragazza si ritrovano a coabitare senza saperne il perché...". Testo, sceneggiatura e regia di Vincenzo Bordonaro. In scena: Franco Longo, Ilaria Giorgini, Joy Pelonara e Lorenzo Duranti, con l’amichevole partecipazione di Vincenzo Schiaffino. Biglietto 5 euro, con prenotazione consigliata su WhatsApp ai numeri 328.3879827 e 333.2930958 o attraverso mail all’indirizzo liberamente.2009@yahoo.it.

s.fr.