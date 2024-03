In scena gli “Inganni“ di teatro Aenigma

Oggi, martedì 5 marzo, alle 21,15 alla Sala del Maniscalco (via Scalette del Teatro) a Urbino, sarà presentato lo spettacolo di Commedia dell’Arte “Inganni“, prima iniziativa di spettacolo a cura del Teatro Universitario Aenigma (direzione artistica di Vito Minoia, Presidente della International University Theatre Association) con il Patrocinio del Comune di Urbino e dell’Erdis e in linea con le progettazioni di Aenigma sostenute da UniUrb e dalla Regione Marche con l’assessorato alla Cultura. Si tratta della replica del lavoro scenico frutto del laboratorio teatrale “La Commedia dell’Arte tra tradizione e contemporaneità“ a cura del Teatro Aenigma alla Carlo Bo (anno accademico 2002/2023), successivamente in novembre ospite d’onore al Quarantesimo Festival Internazionale di Teatro Universitario Internazionale a Liegi e lavoro di apertura del XXIV Convegno Internazionale della Rivista Europea "Catarsi. Teatri delle diversità" a Urbania.

fra. pier.