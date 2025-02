In scena il “Lungo viaggio verso la notte“

E’ uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale. Parliamo di “Lungo viaggio verso la notte“ con Gabriele Lavia (che firma anche la regìa), e Federica Di Martino in scena al Teatro Rossini da giovedì a domenica. Completano il cast dello spettacolo gli attori Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini. Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Andrea Viotti, le musiche di Andrea Nicolini, le luci di Giuseppe Filipponio e il suono di Riccardo Benassi. La traduzione del testo di Eugene O’Neil è a cura di Bruno Fonzi, l’adattamento di Chiara De Marchi. Tante firme per uno spettacolo di livello illustrato dallo stesso Lavia nelle note di sala. "Long day’s journey into night di Eugene O’Neill – scrive il regista – è il titolo che O’Neill dà alla sua opera centrale, alla sua opera-confessione (il padre di O’Neill era stato un attore di grande successo, come il protagonista della sua opera teatrale). La casa-prigione della “famigliaccia“ che O’Neill ci racconta, in fondo, è proprio casa sua. E qui sta il cammino tortuoso di una possibile messa inscena-viaggio di quest’opera, davvero amara, scritta da O’Neill ormai vicino alla morte per fare “un viaggio all’indietro“ nella sua vita. Un viaggio impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto. Le vite degli uomini sono fatte di tenerezza e violenza. Di amore e disprezzo. Comprensione e rigetto. Di famiglia e della sua rovina".

Considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense, “Lungo viaggio verso la notte“ è la più autobiografica delle opere di O’Neill. Scritto tra il 1941 e il 1942, l’autore fece un accordo con la casa editrice Random House, depositaria del manoscritto, di non pubblicarlo o metterlo in scena per almeno venticinque anni dopo la sua morte. Ma gli eredi riuscirono ad aggirare il vincolo e nel 1956, tre anni dopo la morte dello scrittore, debuttò in prima assoluta a Stoccolma, e nel 1957 vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia, il quarto per l’autore ed il primo postumo nella storia del premio. Numerose furono le messe in scena in tutto il mondo, la prima in Italia nel 1957 al Teatro Valle di Roma a cura di Renzo Ricci. Nel 1962 Sidney Lumet ne diresse il primo adattamento cinematografico con Katharine Hepburn e Ralph Richardson. Nella campagna del Connecticut la famiglia Tyrone, padre, madre e due figli, resta bloccata tutto il giorno in casa da un prolungato e violento maltempo. James è un attore in declino, la moglie Mary una donna distrutta dalla morfina, il figlio maggiore Jamie alcolizzato e disadattato. L’inesorabile e lento viaggio di un giorno verso la notte che lo inghiotte è metafora del lento e inesorabile disgregarsi di quel nucleo familiare. Sabato alle 17 nella Sala della Repubblica la compagnia incontrerà il pubblico.

c. s.