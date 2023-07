In scena la fuga di Vittorio Emanuele

Dopo gli applausi di ieri per “i Gemelli“ tratti da Goldoni a Montecalvo in Foglia, prosegue oggi il Festival #PIAZZE23 con uno spettacolo a Trasanni, nella piazzetta della chiesa. In scena alle ore 21 lo spettacolo “Sciaboletta“ di e con Alessandro Blasioli, scenografia di Fabrizio Bellacosa, luci di Marco Andreoli, produzione Florian Metateatro.

Si tratta della storia di una fuga, la più famosa d’Italia, quella di re Vittorio Emanuele III, pressato dallo sviluppo della guerra e dall’effettivo rischio del suo rapimento da parte dei tedeschi. E’ il 9 settembre 1943 e alle 5:30 del mattino una colonna di auto nere sta valicando gli Appennini lungo Via Tiburtina, direzione Abruzzo. Inizia così la fuga di re Vittorio Emanuele III a seguito della dichiarazione d’Armistizio proclamata dal generale americano Eisenhower. Districandosi nella notte fra i selvaggi paesaggi abruzzesi, il re troverà non pochi problemi lungo la via per la salvezza. L’istrionico Blasioli con energia e grande ironia riporta in vita il monarca e mette in scena una storia che non possiamo dimenticare.

Per maggiori informazioni: www.urbinoteatrourbano.it