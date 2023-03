In scena l’impegno sociale ’Right’ a teatro contro i soprusi

I soprusi contro le donne e gli allevamenti intensivi di animali. La bestialità umana come percorso di ricerca che diventa teatro. E’ quanto cerca di portare in scena lo spettacolo Right, una creazione originale di Carlo Massari in scena martedì 14 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro.

Un libero adattamento da Le Sacre du printemps di Stravinskij, una visione di un mondo futuribile per un progetto oinserito nel cartellone di TeatroOltre di Amat In realtà Right è un dramma corale che, attraverso il linguaggio del teatro-danza, racconta violenze e prevaricazioni di un sistema sociale autoritario. Una creazione irriverente e provocatoria che affronta tematiche sensibili della contemporaneità e invita alla riflessione. Come recitano le note di sala "Right attraverso una costruzione estremamente cinematografica, accompagna lo spettatore dentro a un allevamento intensivo di Vergini atte alla riproduzione, una sorta di laboratoriolager dove si tenta, con ogni mezzo possibile, di salvare una specie in estinzione. Le giovani sono sapientemente accudite da un gruppo di anziane, le sagge (?), le carceriere, che a loro volta sono state figlie e madri, generatrici di vita. Da tempo immemore viene perpetrata una ritualità utile a garantire la sopravvivenza della comunità. È sempre stato così e sempre sarà. Questa volta però, qualcosa non funziona come dovrebbe, il meccanismo si inceppa e prende spazio la coscienza individuale". Right scardina il silenzio. Una messa in scena che vuole distanziarsi dagli stereotipi e generare una reazione attiva. Dentro il lavoro si leggono i soprusi ancora oggi compiuti a discapito delle donne, la violenza taciuta negli allevamenti intensivi di animali e tutte le forme di imposizione forzata, di potere inteso come oltraggio mentale e fisico. Si racconta un atto di coraggio e la forza della ribellione, il diritto di decidere per sè stessi e il proprio corpo.

Dai suoi esordi C&C Company ha sempre cercato di raccontare la società contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature e la profondità delle relazioni interpersonali, affrontando tematiche universali e nelle quali lo spettatore, anche con ironia, possa riconoscersi e riflettere. Questa nuova creazione, conclude il percorso di ricerca quadriennale sulla "bestialità umana" e segna un‘importante affermazione del linguaggio compositivo identitario del suo fondatore Carlo Massari. Diretta da Rosanna Brocanello fin dalla fondazione è costituita da un nucleo stabile di danzatori professionisti e ad oggi ha dato vita a un vasto repertorio di produzioni, firmate dai più interessanti coreografi contemporanei. Lo spettacolo contiene scene di nudo integrale. Biglietteria presso Teatro Sperimentale 0721 387548. Inizio spettacolo ore 21.

C.Sal.