In scena lo “Schiaccianoci“ con il Balletto di Milano

Una serata magica attende gli appassionati di danza che potranno assistere allo Schiaccianoci, il balletto su musiche di Cajkovskij (1840 - 1893), liberamente ispirato al racconto di Hoffmann, interpretato dal Balletto di Milano (andrà in scena al Teatro Rossini di Pesaro, domani ore 21). L’ambientazione con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza.

L’esclusiva versione del Balletto di Milano ha già collezionato successi in tutta Europa sia per l’originale allestimento di Marco Pesta sia per la vivace coreografia di Federico Veratti che per la bravura dei danzatori. Uno spettacolo da non perdere per le qualità di tutti gli interpreti che compongono l’ensemble, tra i più affermati in Italia. Su tutti i protagonisti Amanda Hall e Gianmanuel D’Elia, che hanno debuttato con grande successo nei ruoli di Clara e del Principe. Americana alla sua seconda stagione con il Balletto di Milano, Amanda Hall aveva già dato sfoggio di tecnica impeccabile e grande carisma come Esmeralda in Notre-Dame e Carmen. Vent’anni e tanto talento, Gianmanuel D’Elia ha iniziato il suo percorso con Milena Di Nardo per proseguire all’Accademia Teatro alla Scala dove si è diplomato nel 2022.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano è tra le compagnie italiane più prestigiose. Svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero; è in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber e vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.

Info e biglietti alla biglietteria del Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online.

ma. ri. to.