In scena “Temporale (a lesbian tragedy)“

Sarà presentato in forma di studio, al termine di una residenza di allestimento, Temporale (a lesbian tragedy) un progetto di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo in scena con Ondina Quadri e Francesca Turrini (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, oggi ore 18). Lo spettacolo si realizza nell’ambito di TeatrOltre, palcoscenico per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei. "Stiamo lavorando su un dispositivo scenico e compositivo per spazializzare le emozioni – raccontano Silvia Calderoni e Ilenia Caleo – e tradurle in movimenti, ambienti e atmosfere climatiche ad alta intensità, molto agitate. Temporale ha a che fare con l’inquietudine del tempo presente. Come caricare uno spazio d’angoscia. Stupore, ridere a crepapelle. Malinconia, interni densi di noia, sconforto, desolazione di ambienti naturali, foreste perdute, una lenta polverizzazione del mondo . Ci ossessionano le backrooms: ambienti che esistono solo nel web, saturi di colore, moquette umida, carta da parati e luci al neon intermittenti. Immagini sbagliate, quasi-luoghi che non esistono eppure ci ricordano qualcosa. Senso di spaesamento, di non familiare – sono il retro del mondo –. In queste stanze gialle ripetute all’infinito, è accaduto qualcosa. Ma non sappiamo cosa".

ma. ri. to.