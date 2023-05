In scena “Un pezzo meraviglioso di creato“, un viaggio sentimentale nella terra nostrana

Teatri d’Autore 2022-23 fa tappa oggi al Teatro Comunale di Mombaroccio, alle ore 21,15, con lo spettacolo “Un pezzo meraviglioso di creato“, breve viaggio sentimentale in terra marchigiana con Lucia Ferrati e Monica Micheli all’arpa. La proposta è quella di percorrere un "breve viaggio sentimentale" in terra marchigiana attraverso le parole di grandi autrici e autori, del passato e del presente, che a questa regione – "un pezzo meraviglioso di creato", come la definì Wolfgang Goethe – hanno dedicato pagine colme di amore e bellezza. Lucia Ferrati, accompagnata dalla musica di Monica Micheli, condurrà il pubblico alla scoperta di un territorio meraviglioso attraverso i testi di grandi autori come Sibilla Aleramo, Luigi Bartolini, Libero Bigiaretti, Piero Bigongiari, Carlo Bo, Mario Carafòli, Gianni D’Elia, Massimo Ferretti, Dino Garrone, Giancarlo Liuti, Franco Matacotta, Valeria Moriconi, Guido Piovene, Fabio Tombari, Paolo Volponi.

Per informazioni: Amat: 0721849053, biglietti oggi stesso nella biglietteria del teatro dalle ore 19.

l. d.