In scena una gara di nuoto speciale per dire no alla violenza sulle donne

Una gara di nuoto per sensibilizzare la cittadinanza al fenomeno della violenza sulle donne. Si chiama ‘Stile libere’ lo spin off della quinta edizione del Festival Percorsi. Dopo il successo del 2021 con "Libere di corsa" l’associazione Percorso Donna prosegue sulla stessa linea, quella di utilizzare eventi sportivi per attirare l’attenzione sulla violenza di genere. "Stile libere sarà una vera e propria festa all’insegna dello sport – dice Laura Martufi presidente del festival -, aperta a tutte le persone senza suddivisione di categoria, per condividere lo spirito di inclusione e rispetto che caratterizza il nostro Festival fin dalla sua nascita, nel 2019". La competizione si svolgerà domani a partire dalle 9.30 alla piscina Dini-Salvalai di Fano (via Sant’Eusebio n.22), in collaborazione con Asd Fortunae Nuoto ed ha il patrocinio di Assist - Associazione Nazionale Atlete -, la cui presidente Luisa Rizzitelli aprirà la gara con un momento di riflessione sulla condizione delle donne nello sport italiano, intrisa ancora di pregiudizi e discriminazioni, e lo farà in dialogo con la calciatrice Alice Pagnagnoli.

La gara di staffetta avrà un percorso di 200 mt, 50 mt per ogni membro della squadra, composta da 4 persone, che potrà essere mista, maschile o femminile. L’iscrizione può avvenire a squadre o individuale presso la segreteria della piscina Dini-Salvalai fino al giorno stesso della gara, oppure on-line fino alle ore 23.30 di questa sera sul sito web percorsodonna.comstilelibere . Ci sarà anche un banchetto per acquistare un linea di costumi agonistici realizzati per l’occasione, il ricavato sarà poi donato all’associazione Percorso Donna.

