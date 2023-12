In silenzio per Gaza ai giardini Amiani

FANO

"Fermatevi, fermateli, fermiamoli. Cessate il fuoco subito". E’ questo il messaggio che Fano vuole lanciare oggi perché si metta fine alla guerra tra Israele e Hamas. Ma più in generale un messaggio di pace contro tutte le guerre. Sarà una manifestazione silenziosa quella organizzata per oggi alle 17 nei giardini Amiani davanti alla Memo da un gruppo di donne fanesi, per dar voce alle vittime di una catastrofe umanitaria che stride anche con il messaggio di gioia e fratellanza che il tempo di Natale da sempre rappresenta. "Sarà un momento di raccoglimento e silenzio per ricordare le sofferenze che ancora oggi stanno subendo le popolazioni sotto i bombardamenti a Gaza - spiegano le donne dell’associazione ’Al Fihreyat’ e ’Donne in nero’ -. Vi chiediamo di partecipare per richiamare l’attenzione su un dramma che altrimenti rischia di essere dimenticato".