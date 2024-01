In tanti alla messa nel quartiere senza chiesa

Grande e inaspettato successo per la prima celebrazione dell’Epifania nel quartiere della Torraccia di Pesaro. Anche senza una chiesa, è bastato un tendone ad accogliere giovani famiglie e tanti bambini che non si sono lasciati scoraggiare nemmeno dalla pioggia e dal freddo. Il popoloso quartiere, i cui residenti già da tempo lamentavano di non avere un punto di riferimento per la comunità cristiana sul territorio, sta iniziando a rispondere con entusiasmo. "A dimostrazione di ciò – scrive don Michele Rossini – è stata la grande partecipazione all’eucaristia durante la quale abbiamo rivissuto l’arrivo dei Re Magi che si sono intrattenuti in un simpatico dialogo con i presenti. Il pomeriggio è poi proseguito giocando a tombola in un clima molto familiare che si è subito creato. Per concludere, l’arrivo della Befana ha acceso l’entusiasmo dei numerosi bambini presenti che hanno ricevuto dalla vecchina ciascuno una calza. Da parte mia e dei sacerdoti della comunità pastorale, don Lorenzo e don Alberto, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, all’inizio devo dire che ero un po’ sfiduciato non pensando di trovare una grande risposta dagli abitanti del quartiere, cosa che invece si è dimostrata al contrario. Grazie soprattutto al piccolo comitato organizzativo che si è appena costituito, al quale si è voluto dare il nome: ‘Cominciamo da qui’. L’augurio è quello di crescere sempre di più, per continuare a proporre iniziative di animazione del quartiere e così costruire insieme la comunità in questo importante quartiere di Pesaro". Luigi Diotalevi