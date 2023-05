"In tanti alla Mostra del libro"

Grande successo per la 44esima edizione della Mostra del Libro per ragazzi di Bottega, che ha portato un gran numero di scolaresche in visita per partecipare attivamente ai laboratori.

Ma non solo scuole, sono statetante anche le famiglie nei locali del Palafoglia “Sesto Ondedei” per conoscere le novità librarie e assistere ai diversi spettacoli teatrali previsti nel programma dell’iniziativa.

Quest’anno, inoltre, per la prima volta, la Mostra del Libro di Vallefoglia ha partecipato anche al Salone del Libro di Torino con un collegamento tenutosi giovedì in cui il sindaco Ucchielli ha ripercorso i 44 anni di storia della rassegna. "Ringraziamo nuovamente la Regione, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, la consigliera regionale Micaela Vitri per aver sostenuto la partecipazione al Salone di Torino – conclude Ucchielli – e tutti gli organizzatori della storica rassegna ogni anno fa conoscere ed apprezzare il nostro Comune a livello nazionale e internazionale".

g.m